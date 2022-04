Anziana borseggiata, bloccate 4 giovani

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Quattro donne tra i 23 e i 28 anni, tutte di origine bosniaca e di etnia rom, sono state arrestate dalla Polizia a Milano dopo essere state colte in flagranza di reato a borseggiare un'anziana su un bus.

A coglierle sul fatto sono sati gli agenti in borghese del commissariato Quarto Oggiaro, durante un servizio volto al contrasto dei reati predatori sui mezzi pubblici: le quattro hanno seguito l'anziana, una donna di 75 anni, dalla fermata fino a bordo del filobus della linea 91, all'altezza di viale Monte Ceneri, e poi con la scusa di procurarle un posto a sedere hanno cominciato a toccarla per borseggiarla. La passeggera, accortasi del furto del suo portafoglio, ha iniziato ad urlare e a chiedere la restituzione dello stesso, fino a quando non sono intervenuti i poliziotti, Le quattro, pluripregiudicate per reati contro il patrimonio, alcune con già pendenti ordini di carcerazione non eseguibili in quanto in stato di gravidanza, sono state portate in questura e denunciate in stato di arresto per furto pluriaggravato in concorso, in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria, attese in giornata.

Altre due borseggiatrici, entrambe con svariati precedenti, sono state individuate e denunciate nel mezzanino della stazione della metro a Cadorna. Una delle due, una bosniaca di 19 anni, già raggiunta da un Daspo urbano che le vietava la frequentazione di tutta la rete metropolitana, è stata denunciata per inottemperanza della misura. L'altra, una connazionale di 24 anni, senza documenti, è stata accompagnata in questura per essere identificata. Entrambe erano state oggetto di 'attenzioni' durante le riprese di Striscia la Notizia sulle linee della metro nel corso di un servizio del Tg satirico proprio sui borseggi. (ANSA).