Venduti 70mila biglietti per Notre dame de Paris a Milano

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Sono oltre 70mila i biglietti venduti fino a oggi, solo a Milano, per le date del ventennale dell'opera Notre dame de Paris. Visto il successo, al calendario sono state aggiunte nuove repliche nel capoluogo lombardo, fissate dal 14 al 25 settembre al Teatro degli Arcimboldi. "È un dato sensazionale che fa capire - commenta il produttore Clemente Zard - quanto il pubblico italiano sia ancora affezionato a questo spettacolo. Abbiamo pensato di annunciare nuove disponibilità data la straordinaria domanda. Questo è un ottimo segnale per l'entertainment dal vivo in Italia".

Successivamente alle nuove date milanesi, lo spettacolo tornerà nell'anfiteatro scaligero di Verona.

La tournée, prodotta da Clemente Zard con la collaborazione con Enzo Product Ltd, interamente curata e distribuita da Vivo Concerti, è partita il 3 marzo da Milano dove rimarrà fino a domani.

In occasione del tour del Ventennale, Lola Ponce ritorna in scena nei panni di Esmeralda e insieme a lei Giò Di Tonno in quelli di Quasimodo. (ANSA).