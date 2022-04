Un canguro rosso e un wallaby nati al parco Le Cornelle

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Doppio fiocco al Parco Faunistico Le Cornelle, nel Bergamasco, dove sono nati due piccoli di marsupiali: un canguro rosso e un wallaby.

Il primo ha fatto capolino dal marsupio della mamma per la prima volta lo scorso 28 febbraio, mentre il piccolo Wallaby è stato scoperto durante una visita alla madre lo scorso dicembre, ma non è ancora spuntato dal marsupio materno. La neomamma, infatti, era stata addormentata dai veterinari per curare un problema ai denti e durante il check up generale, lo staff ha notato il piccolo cucciolo ancora in fase embrionale all'interno del marsupio.

Il cucciolo di canguro rosso è figlio di un maschio arrivato al parco 3 anni fa da uno zoo francese e da una femmina nata al parco nel 2015. Il piccolo sta approcciando la vita fuori dal marsupio materno in cui ha concluso la prima fase di sviluppo e in queste settimane è stato possibile avvistare il suo musetto in rare occasioni. Questo perché la gestazione dei marsupiali ha una durata di sole quattro settimane, il piccolo viene partorito ancora in fase embrionale e per i successivi mesi, vive e si nutre nel marsupio materno. I canguri rossi sono i più grandi marsupiali, si nutrono di erba, foglie e arbusti e possono raggiungere l'altezza di 2 metri e gli 80 kg di peso. Il Wallaby, un'altra specie marsupiale erbivora ma di dimensioni ridotte, condivide con il Canguro rosso la provenienza australiana come gran parte dei marsupiali. Il cucciolo di Wallaby, più giovane di qualche settimana del suo "cuginetto" non ha ancora fatto la sua comparsa fuori dal marsupio.

Da oggi Le Cornelle dà il via al contest per decidere il nome del piccolo Canguro rosso, mentre quello dedicato al cucciolo di Wallaby sarà lanciato da lunedì 11 aprile. (ANSA).