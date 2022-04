Ucraina: Sala, arrivano circa 150 profughi al giorno

(ANSA) - MILANO, 04 APR - A Milano "abbiamo circa, valutiamo noi, 150 arrivi al giorno, ma la verità è che non sappiamo bene perché molti non si autodenunciano". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dell'accoglienza dei profughi in fuga dall'Ucraina, a margine della presentazione del concerto di Radio Italia in piazza Duomo. (ANSA).