Sicurezza: questore Milano, taser si sta rivelando utile

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Per il taser alla Polizia locale "non me la sento di dire se è giusto o no, ma nel nostro settore posso dire che l'applicazione si sta rivelando inizialmente utile". Lo afferma il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, parlando a margine dell'evento Direzione Nord al Palazzo delle Stelline. "La nostra amministrazione ha fatto un processo lungo di valutazione - aggiunge - per cui, per quelle che sono le nostre prerogative, ne stiamo registrando l'utilità".

C'è stata "una parte teorica di valutazione utile e, adesso, una parte di declinazione pratica altrettanto utile - conclude - e bisognerà passare eventualmente una fase di formazione".

Il questore ha poi osservato che "si assiste, non solo a Milano, a questi approcci di natura sessuale estremamente fastidiosi che sono dei reati e che stanno aumentando. C'è un fenomeno che stiamo cercando di contrastare al nostro meglio".

Sul fenomeno delle baby gang, invece, "capisco la logica di dare un'etichetta a tutto", ma l'espressione, secondo Petronzi, rappresenta "un'accelerazione eccessiva" rispetto a un fenomeno che comunque "esiste, è diffuso e genera preoccupazione".

Infatti, la parola 'gang', "almeno nella mia accezione", rimanda "a qualcosa di strutturato, un presidio sul territorio - chiude Petronzi - qui abbiamo una diffusità di fenomeni che preoccupa le persone e che esiste effettivamente". (ANSA).