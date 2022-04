Radio Italia Live, il Concerto riapre le piazze 'live'

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Radio Italia compie 40 anni e 'Radio Italia Live - Il concerto' riporta la musica in piazza Duomo a Milano. Dopo due anni di assenza il 21 maggio torna l'evento con la musica dal vivo, organizzato dall'emittente. Il Concerto, presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, sarà il primo in Italia, cronologicamente parlando, a riportare la musica in piazza per un grande evento gratuito. Cresce il cast, che quest'anno arriva a quindici nomi, composto da Alessandra Amoroso, Blanco, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni e Ultimo. "Abbiamo allargato il cast - ha detto Mario Volanti, Editore e Presidente di Radio Italia - perché questo deve essere l'anno della rinascita e in cui la musica torna nelle piazze". 'Radio Italia Live - Il Concerto' è organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano. "40 anni di storia di una radio sono una bella cosa - ha dichiarato il sindaco di Milano, Beppe Sala - e il concerto di Radio Italia a Milano è sempre stato accolto con entusiasmo. Sono tempi difficili e per gestire un equilibrio dobbiamo cercare di avere momenti di svago e divertimento, il che non significa essere indifferenti a quello che succede. La città è sempre pronta a fare la sua parte". Il Concerto sarà anche l'occasione per gli artisti di tornare ad esibirsi in piazza per un evento gratuito. Confermata anche la 'multimedialità' dell'evento, che sarà trasmesso in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv, Radio Italia Trend e in streaming audio/video su radioitalia.it. La sigla iniziale sarà eseguita dal vivo, come ormai da tradizione, dal basso di Saturnino. (ANSA).