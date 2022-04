Milano-Cortina: assessore, 'siamo nei tempi, niente allarmismo'

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Per le opere delle Olimpiadi del 2026 "siamo nei tempi, niente allarmismo. È chiaro che il nostro Paese e tutte le parti in causa devono pensare realisticamente a remare tutti nella stessa direzione senza rimanere incastrati in una burocrazia che può effettivamente privarci degli impianti nel 2026". Lo ha detto l'assessore allo Sport del Comune di Milano, Martina Riva, parlando a margine di Direzione Nord, evento organizzato oggi al Palazzo delle Stelline di Milano. "I tempi burocratici italiani rendono i lavori difficili", conclude Riva, che comunque si dice fiduciosa sul fatto che tutti gli impianti previsti per i Giochi saranno completati per tempo.

