In Duomo Milano torna in presenza Passione secondo San Giovanni

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Mercoledì 13 aprile, alle 20, torna nel Duomo di Milano la Passione secondo Giovanni (versione del 1725) di Johann Sebastian Bach, eseguita dall'Ensemble strumentale e vocale laBarocca diretto da Ruben Jais.

Come ogni anno, spiegano la Veneranda fabbrica del Duomo e LaVerdi - la Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi propone nel periodo pasquale l'esecuzione del repertorio costituito dalle Passioni di Bach.

Dopo un anno di stop, che ha visto svolgersi esclusivamente in streaming questo grande classico del palinsesto milanese, ritorna in presenza il concerto per la Santa Pasqua nel Duomo di Milano, offerto alla cittadinanza dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. Ancor più del solito, l'eco della musica si perde e si moltiplica tra le volte gotiche della Cattedrale.

"Questo appuntamento, ormai vero e proprio must del cartellone milanese per la Pasqua - sottolineano gli organizzatori - si conferma nella Stagione 2021/2022 acquisendo un particolare significato simbolico, in un momento storico tribolato dall'infuriare della guerra e dagli orrori della distruzione. Della grandiosità del Duomo, il cuore e lo spirito di Milano, la cui acustica enfatizza e corrobora la sacralità di questa musica, il Maestro Jais, un anno fa, sottolineò che 'Si rimane disarmati di fronte all'immensità di questo luogo. Ha un grande fascino: pura musica nello spazio sacro'". (ANSA).