Il Piccolo entra in Ecole des Maîtres per 30ma edizione

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Nel momento in cui, con la guerra in Ucraina, si sente più forte l'importanza dell'identità europea, torna per la trentesima edizione l'Ecole des Maîtres, corso internazionale itinerante di perfezionamento teatrale promosso da sette istituzioni teatrali europee, fra le più importanti di Italia, Belgio, Francia e Portogallo.

Un gruppo nel quale da quest'anno entra anche il Piccolo Teatro di Milano "da sempre - ha ricordato il direttore Claudio Longhi - attento alla pedagogia" come dimostra la sua scuola di teatro. E proprio al Piccolo questa mattina è stata presentata la nuova edizione che arriva dopo lo stop forzato per covid dell'anno scorso.

"L'utopia per cui è nato - ha spiegato Rita Maffei del teatro stabile dell'Innovazione del Friuli-Venezia Giulia - è stato quello di creare un attore europeo" capace di guardare poi anche al di fuori dei confini dell'Europa. Ogni anno un maestro è invitato a delineare e tenere il corso, che quest'anno si terrà dal 25 agosto al 5 settembre a Udine, per poi spostarsi a Liegi dal 6 all'8 settembre, a Lisbona dal 9 all'11, a Coimbra dal 12 al 16, a Milano dal 17 al 21, a Caen dal 22 al 26 per poi terminare a Reims dal 27 settembre al primo ottobre.

A lavorare con i 16 'studenti-attori' fra i 24 e i 35 anni selezionati (4 per Paese, ciascuno con un diploma in una scuola d'arte drammatica di rilevanza nazionale o con esperienza equivalente e almeno un biennio di attività sul palco) sarà l'argentino Claudio Tolcachir, che avrebbe già dovuto tenere il corso del 2020 annullato per la pandemia. (ANSA).