Cinque giovani bloccati in montagna di notte, salvati

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Erano partiti ieri sera da Lecco, a piedi, per raggiungere il bivacco sul Monte Due Mani e passare lì la notte, ma hanno perso il sentiero e sono rimasti bloccati in cresta, a circa 150 metri dalla cima, a 1500 metri di altitudine, in un punto molto impervio, con salti e roccette, neve e ghiaccio. Stamattina intorno alle 5 hanno capito che da soli non ce l'avrebbero fatta e hanno chiamato il soccorso alpino e speleologico, che dà notizia della vicenda, di cui sono protagonisti cinque giovani residenti a Milano e dintorni.

I soccorritori li hanno messi in sicurezza e hanno fornito abbigliamento e attrezzatura adeguati per la situazione. Ai ragazzi - infreddoliti e stanchi ma illesi - sono state fornite anche coperte termiche e bevande calde. Uno di loro aveva un principio di ipotermia e un medico del Soccorso alpino è rimasto in contatto telefonico costante per monitorarne le condizioni di salute. L'elisoccorso di Como ha effettuato un tentativo per raggiungerli, ma le condizioni meteorologiche non lo consentivano, e i soccorritori li hanno accompagnati a valle.

Il soccorso alpino ricorda che "prima di qualsiasi escursione è meglio chiedersi se si conosce abbastanza il posto, se si è in grado di compierla, se è il momento giusto e il tempo lo consente. Inoltre mai sottovalutare l'importanza dell'abbigliamento, delle calzature e di tutto l'equipaggiamento che può servire per affrontare le ore all'aperto, magari anche di notte, in seguito a qualche imprevisto. Pensarci prima - la conclusione - significa salvarsi la vita". (ANSA).