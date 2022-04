A Milano occupato l'istituto Moreschi, prima volta in 20 anni

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Non si fermano le occupazioni delle scuole superiori a Milano, che hanno superato quota venticinque.

Oggi è toccato all'istituto Moreschi, che riunisce liceo scientifico e istituto tecnico economico e, come hanno detto gli stessi studenti, si tratta della "prima volta in 20 anni!!!".

"Le rivendicazioni - spiegano sulla pagina instagram del coordinamento dei collettivi studenteschi - sono chiare: fermare il conflitto e disarmare gli eserciti!".

"La mobilitazione studentesca permanente va avanti e non si ferma!" proseguono chiedendo di "destinare immediatamente i soldi del riarmo alla scuola!" (ANSA).