Ucraina: tornata 'Carovana milanese' con 54 profughi

(ANSA) - MILANO, 03 APR - E' terminato con il ritorno a casa il primo viaggio degli attivisti della 'Carovana milanese contro la guerra': dal confine ucraino sono arrivate 54 persone che hanno deciso di lasciare il loro Paese per scappare dal conflitto. Soprattutto mamme con bambini minori, ragazze e qualche uomo che per motivi medici non è stato ritenuto idoneo all'arruolamento obbligatorio. Hanno viaggiano anche nove cani e due gatti: i padroni hanno deciso di partire con loro e di non abbandonarli al confine.

I profughi sono stati accolti con una 'Risottata di benvenuto' in piazzale Baiamonti. Chi è arrivato "sarà messo al sicuro - è stato spiegato - e avrà una degna accoglienza abitativa in città: un gesto concreto di solidarietà dedicato a chi fugge dal conflitto indipendentemente dalla nazionalità".

(ANSA).