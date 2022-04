Rogo in una fabbrica di plastica nel Monzese,distrutti capannoni

(ANSA) - BRUGHERIO (MONZA), 03 APR - Un incendio di vaste dimensioni ha distrutto diversi capannoni della "Vera Plast", azienda che produce casalinghi in plastica, la scorsa notte a Brugherio (Monza). L'area è al momento inagibile per consentire i rilievi. Nessuna ipotesi esclusa, neppure quella del rogo doloso.

Le fiamme sono divampate intorno alle 23.30, per cause ancora da definire. Diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Milano sono intervenute per domare l'incendio. Paura per i residenti, in quanto lo stabilimento è in una zona abitata. Nessun ferito o intossicato. Sulla dinamica indagano i carabinieri. (ANSA).