Pioli: "Ibra? E' disponibile, ma convive con gli acciacchi"

(ANSA) - MILANO, 03 APR - "Chi è rimasto a Milanello ha lavorato molto bene, chi purtroppo è stato eliminato dai Mondiali conto che abbia molta voglia di riscatto. Ibrahimovic convive con i suoi acciacchi, ma con grande motivazione e disponibilità ed è a disposizione". Lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Bologna, aggiornando su quelle che sono le condizioni dell'attaccante svedese.

Il compito di Ibra fino alla fine della stagione sarà quello di "aiutare la squadra per cercare di ottenere il massimo".

Intanto, però, Pioli può contare su un Giroud in gran forma.

"Olivier sta molto bene, ha segnato gol importanti e sono contento per lui", conferma l'allenatore dei rossoneri, che ha guardato tutte le partite delle Nazionali tra cui, ovviamente, la Francia. (ANSA).