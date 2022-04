Allegri, finalmente si potrà dire Juve fuori da giro scudetto

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Evitiamo di dire cose che non servono, è stata una bella partita, abbiamo tirato molto in porta e peccato per la sconfitta. Ma ho visto una buona Juve, con ampi margini di miglioramento. Vedo il bicchiere mezzo pieno". Così Massimiliano Allegri, intervistato da Dazn, dopo la fine di Juventus-Inter. "Finalmente si potrà dire - polemizza - che la Juve è tagliata definitivamente fuori dal giro dello scudetto. E' inutile dire se avessimo vinto, con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Ma l'anno prossimo cercheremo di vincere il campionato". (ANSA).