Ucciso da colpo di pistola, cadavere nei boschi a Rescaldina

(ANSA) - RESCALDINA, 02 APR - Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nei boschi di Rescaldina (Milano), intorno alle 19 di oggi. A quanto emerso dai primi accertamenti, si tratterebbe di un regolamento di conti tra spacciatori. La vittima, un 30enne originario del Marocco, è stata raggiunta da un solo colpo di pistola alla nuca. Sono in corso i rilievi dei carabinieri per ricostruire l'omicidio.

A dare l'allarme è stato un passante, che ha allertato il 112. Sul posto sono arrivati i militari della compagnia di Legnano (Milano) e i soccorritori del 118. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. (ANSA).