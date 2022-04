La charity di 'Cara mamma...' per prevenzione patologie polmonari

E' stato destinato a sostenere la ricerca sulla prevenzione delle patologie polmonari dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e in particolare il progetto SMAC (Smokers health Multiple ACtions) il primo evento di 'Cara mamma...' una iniziativa benefica di cui è artefice è Alessio Sassi, titolare dei ristoranti Giuliano, tra Cesenatico e Milano. Proprio a Milano, la sera del 31 marzo, in zona Missori, il debutto, con una cena di beneficenza il cui ricavato è interamente destinato al progetto SMAC, coordinato dalla professoressa Giulia Veronesi, direttrice del programma di chirurgia robotica toracica dell’IRCCS Ospedale San Raffaele.

“Ho deciso di creare questo progetto che si chiama 'Cara mamma…' dedicato alla memoria della chef Liliana, la mia amata madre, che ho perso il 5 Marzo 2021 - ha spiegato Alessio Sassi -, a seguito di una grave forma tumorale che l’ha strappata alla sua meravigliosa vita in un velocissimo mese. È un progetto che nasce dal desiderio di portare avanti ciò che con lei facevamo già da anni, dal bisogno e dalla convinzione che quando si è fortunati oltre che un piacere sia un dovere usare i propri mezzi per sostenere gli altri. Gli eventi si susseguiranno uno dopo l'altro per un anno partendo da oggi per poter raccogliere alte cifre e contribuire a sostenere tanti progetti illuminati come questo di Giulia”.

"Sono grata al ristorante per l’opportunità che ci offre di estendere il progetto di screening a un sempre maggior numero di persone - ha detto Giulia Veronesi - . Oggi infatti sappiamo che grazie alla TAC a basso dosaggio, che usiamo per lo screening, possiamo riconoscere il tumore al polmone ai primi stadi della patologia, consentendo di intervenire in modo efficace e mininvasivo, anche grazie alle moderne tecniche di chirurgia robotica".