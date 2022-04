Autismo: PizzAut, gesti simbolici sì ma non retorici

(ANSA) - MILANO, 02 APR - Sì ai gesti concreti, anche quelli simbolici, ma non retorici. E' quanto ha scritto oggi su Facebook Nico Acampora, fondatore della pizzeria PizzAut, in cui lavorano ragazzi autistici. "Il modo migliore per celebrare la giornata di sensibilizzazione sull'autismo è fare gesti concreti, al limite simbolici, ma mai retorici" ha scritto Acampora nel post accompagnato da una foto in cui il Papa, incontrato ieri, indossa un grembiule con il logo di PizzAut.

"È retorica - continua il post - illuminare il Municipio di blu e poi non mettere a disposizione le ore di assistenza educative. È retorica lanciare i palloncini blu dal centro terapeutico e poi tutte le terapie sono a pagamento per le famiglie. È retorica organizzare il convegno al Ministero dell'Istruzione e poi non avere gli Insegnanti di Sostegno. Per questo noi stasera, al rientro da Roma, lavoriamo... teniamo PizzAut aperta anche se siamo stanchi, molto stanchi e felici".

(ANSA).