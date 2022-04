Autismo: alla Villa Reale di Monza i quadri di Autpop

(ANSA) - MONZA, 02 APR - Una serie di quadri realizzati da otto ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico con un "percorso progressivo di 4 anni", sono ora esposti nelle ex sale consiliari della Villa Reale di Monza. La mostra si chiama 'Autpop. Autismo e popcorn' ed è stata inaugurata oggi dall'associazione FacciaVista Onlus e M.Ar.Co Monza Arte Contemporanea, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo.

Un progetto espositivo che nasce a seguito del laboratorio artistico della Casa Francesco di Vedano al Lambro, dove otto ragazzi affetti da autismo di età compresa tra i 16 e i 29 anni hanno realizzato le varie opere ora esposte nella reggia monzese.

"Accettando i limiti formali e di contenuto di questi dipinti - fanno sapere gli organizzatori - il merito di questo lungo e appassionato lavoro progettuale è proprio l'essere riusciti ad ottenerli ed esporli". L'obiettivo, infatti, era proprio quello di far esprimere i ragazzi in modo autonomo, attraverso la libertà espressiva delle tecniche artistiche e dell'arte in generale".

All'inaugurazione era presente anche il segretario della Lega Matteo Salvini: "Ci tenevo a esserci, per parlarne ai bimbi e per capire che tutti possono fare tutto. Io ne ho una che in classe ha un ragazzo speciale e straordinario. Le ho fatto vedere i quadri e le ho detto che disegnano molto meglio del papà", ha scherzato Salvini arrivando alla mostra con la figlia.

