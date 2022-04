A Candice Lin il premio Arnaldo Pomodoro per la scultura

(ANSA) - MILANO, 02 APR - E' la statunitense Candice Lin la vincitrice della sesta edizione del Premio Arnaldo Pomodoro per la Scultura.

La fondazione ha annunciato il 2 aprile la scelta fatta dal Comitato di Selezione composto da un gruppo di esperti internazionali (fra cui Sebastiano Barassi Responsabile delle Collezioni e delle Mostre alla Fondazione Henry Moore, Anna Maria Montaldo, già Direttrice Area Polo Arte Moderna e Contemporanea di Milano e Pavel Pyś Curatore del Walker Art Center di Minneapolis).

Nel corso dell'ultimo biennio il Comitato ha lavorato per identificare un artista tra i 25 e i 45 anni la cui ricerca individuale - come richiesto dalle finalità del Premio - esprima una riflessione sulla pratica e sull'idea stessa di scultura. Un artista che offra un contributo significativo allo sviluppo della scultura contemporanea, in rapporto dinamico tra passato, presente e futuro, aperto, senza preclusioni, libero da pressioni di mercato e di gusto.

Nata a Concord, nel Massachusetts, nel 1979, Candice Lin "in poco più di un decennio ha sviluppato un linguaggio personalissimo, radicato nella storia della scultura e notevole sia per l'interdisciplinarietà che per la varietà materiale" spiegano dal Comitato.

Le opere dell'artista, che ora ha base a Los Angeles, "sono il frutto di una ricerca che spesso guarda a realtà marginali o dimenticate e che si ispirano a figure quali George Psalmanazar, Jeanne Baré, o Lynn Margulis, la cui vita e il cui lavoro fanno vacillare le nostre idee sui temi di razza e genere. Nei suoi lavori, Lin riflette spesso su come i materiali, e quindi anche gli oggetti e la scultura, possano raccontare storie sociali".

A Lin va un premio in denaro di diecimila euro e una mostra personale, che si svolgerà alla Gam - Galleria d'Arte Moderna di Milano fra dicembre e gennaio.