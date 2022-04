Uggetti: ex sindaco dopo la sentenza, 'il buio prima della luce'

(ANSA) - LODI, 01 APR - "Eppure il buio è stato creato per farci conoscere la luce ... buongiorno a tutti ... a prestissimo". Con queste parole, spazi e puntini, si è espresso, stamattina su Facebook, in modalità pubblica, l'ex sindaco di Lodi Simone Uggetti, dopo il pronunciamento di ieri della Cassazione che ha disposto di rifare il processo d'appello che lo aveva assolto dall'accusa di turbativa d'asta, contestata in concorso.

Per il resto parla il suo avvocato, Pietro Gabriele Roveda spiegando che il suo assistito ha detto di essere "stanco" di questa situazione. "Esprimiamo un po' di delusione - ha spiegato Roveda -: bisognerà leggere le motivazioni e vedere quali principi di diritto ha inteso censurare la Corte di Cassazione rispetto alla Corte d'Appello. Per quanto è la mia esperienza di avvocato cassazionista, comunque, la Cassazione solitamente non si pronuncia così in fretta". (ANSA).