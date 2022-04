'Straordinari pagati come trasferte', sanzioni a titolare ditta

(ANSA) - LODI, 01 APR - La Guardia di Finanza di Lodi ha scoperto una ditta di carpenteria pesante nella zona Casalpusterlengo in un polo industriale al confine con il piacentino che impiegava tre lavoratori in nero e 20 lavoratori per i quali risulta che gli straordinari venissero compensati come trasferte dal 2016 al 2021, per abbattere gli oneri contributivi ma anche per per ottenere indebiti vantaggi fiscali. La fabbrica si trova nella zona di Casalpusterlengo, in un polo industriale al confine fra le province di Lodi e Piacenza.

I controlli fiscali - come spiega la GdF - sono iniziati nell'autunno del 2021. Dopo aver acquisito i documenti aziendali, è stato sentito tutto il personale, compresi alcuni ex dipendenti. E' stato, quindi, contestato un indebito vantaggio fiscale di 98.000 euro. Al titolare dell'impresa sono state elevate sanzioni pecuniarie che vanno da 7.200 ad un massimo di 43.200 euro per ciascuno dei 3 lavoratori impiegati in nero e da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro per ognuno dei dipendenti irregolari individuati.

Infine, per effetto delle irregolarità riscontrate in materia di legislazione sul lavoro, è stato anche constatato un indebito risparmio d'imposta relativo alle ritenute non operate e non versate, quantificato, complessivamente in oltre 35.000 euro. (ANSA).