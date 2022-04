Non dichiarano orologio prezioso alla frontiera, sanzionati

(ANSA) - MILANO, 01 APR - I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Ponte Chiasso e i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso hanno intercettato un tentativo di contrabbando di un orologio di lusso da parte di di tre cinesi residenti in Italia.

Alla domanda se avessero qualcosa da dichiarare i tre avevano risposto no, ma nella loro auto sono stati trovati il cofanetto, il libretto di uso e manutenzione e il certificato di garanzia dell'l'orologio in oro rosa, con incastonati diamanti e rubini, del valore di 38.849 euro Euro.

Sono quindi stati accertati gli illeciti amministrativi di contrabbando e di evasione dell'I.V.A. all'importazione e l'orologio è stato sottoposto al sequestro finalizzato alla confisca. La sanzione pecuniaria sarà da due a dieci volte i diritti di confine dovuti.

Nelle stesse ore, inoltre, al valico di Brogeda Autostradale, sono stati sequestrati 20.095 Euro a un polacco che non aveva dichiarato la somma di 50.188 Euro, parte in euro e parte in zloty polacchi, nascosta in auto. (ANSA).