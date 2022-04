Mostre: a Lecco i quadri delle montagne di Paolo Punzo

(ANSA) - LECCO, 01 APR - Montagne e arte: alla Torre Viscontea di Lecco è aperta da domani all'8 maggio, nel contesto dell'XI edizione di "Monti Sorgenti", la mostra "Paolo Punzo.

Montagne di Lombardia" con l'esposizione di oltre 70 quadri di Paolo Punzo, provenienti da collezioni private e bancarie, parte su tela e parte su tavola.

Le sale della Torre Viscontea offrono una visione ampia e articolata dell'opera di Punzo: una retrospettiva di cui, protagoniste, sono le cime e le vallate delle montagne di Lombardia. Punzo. bergamasco, nato nel 1906 e morto nel 1979, è definito il "pittore della montagna": in primo luogo per la sua ampia produzione di opere su tela o tavola raffiguranti le più importanti vette dell'arco alpino della Lombardia, a cominciare da quelle della Valtellina e Valchiavenna, spesso dipinte con la tecnica "en plein air". Ma Punzo è "pittore della montagna" anche e soprattutto perché la sa raccontare e far vivere. Alla base sta la sua passione personale: Punzo cresce infatti sia a livello alpino che artistico all'ombra del Cai e le montagne che dipinge sono le stesse che ha scalato o su cui si è arrampicato.

La mostra si arricchisce con la presenza di 30 sculture in bronzo e legno, provenienti da una collezione privata, raffiguranti gli animali che compongono la fauna alpina.

"E' l'occasione per una riflessione a più voci sul valore della montagna e del suo eco-sistema. - spiega Giorgio Cortella, dell' agenzia Welcome, che ha organizzato la mostra -.

Innanzitutto i visitatori avranno modo di scoprire, attraverso la presentazione di un'ampia collezione di opere del pittore bergamasco Punzo e scoprire il legame tra montagna e arte".

L'evento è organizzato dall'agenzia di comunicazione Welcome di Bergamo, in collaborazione con CAI Lecco, Comune di Lecco e Sistema Museale Urbano Lecchese, con il patrocinio di Fondazione Lombardia per l'Ambiente. La mostra sarà aperta dal giovedì alla domenica fino all'8 maggio dalle 10 alle 18 con orario continuato alla Torre Viscontea di Lecco. (ANSA).