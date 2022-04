Moda: a Milano torna la 'bridal week'

(ANSA) - MILANO, 01 APR - Con Sì SposaItalia Collezioni, che apre oggi a fieramilanocity, a Milano torna la 'bridal week' con 170 brand con le loro proposte per la prossima stagione e ben 12 sfilate.

Ad anticipare la kermesse, un bus turistico a 2 piani personalizzato da Sì Sposaitalia Collezioni, che lo scorso 30 marzo ha attraversato Milano: al posto dei soliti turisti, modelle in bianco, vestite da Mysecret Sposa, Giuseppe Papini, Diamond Couture, Michela Ferriero, Luisa Sposa, Elisabetta Polignano, Maison Signore, Dalin Italian Atelier, Amelia Casablanca e Creazioni Maria Pia. Un'esperienza che anche i visitatori della fiera possono rivivere grazie all'allestimento dello spazio Bride in the city, dove sono esposti i dieci abiti indossati e alcune delle foto scattate durante l'evento on the road.

Oggi, ad aprire il calendario delle passerelle, Elisabetta Polignano con una collezione componibile e scomponibile, My Secret con la sua ricerca di tessuti naturali, Michela Ferriero dagli abiti dai tagli sartoriali e scultorei, Maison Signore e i suoi capi gioiello, Helena dall'eleganza ricercata. (ANSA).