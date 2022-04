Milano: Aci, forti perplessità su Metro 6

(ANSA) - MILANO, 01 APR - Forti perplessità sono state espresse dall'Automobile Club Milano sui nuovi interventi sulla mobilità della città, in particolare sull'ipotesi del nuovo tracciato della Metro 6.

"Sorprende molto il tracciato proposto, una novità assoluta di metropolitana inter-quartiere, una soluzione mai vista - afferma il presidente Geronimo La Russa -. Come sottolineano gli esperti della nostra Commissione Mobilità, le metropolitane hanno normalmente tracciati radiali verso il centro della città: devono così convogliare grandi masse di mobilità dall'area urbana circostante a Milano, e non solo dalla Città Metropolitana, visto che tutta l'area è valutata in 5 milioni di abitanti, verso la città centrale riducendo gli ingressi automobilistici. Un tracciato interquartiere sarà, forse, saturato in ora di punta e molto sottoutilizzato in ore di morbida: uno spreco di risorse, con vantaggi esigui".

Il progetto precedente "il Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile, di Milano prevedeva una M6 con tracciato Nord-Sud diretto verso via Ripamonti, tracciato perfezionabile, ma razionale, al contrario di quello proposto - conclude La Russa - Stupisce inoltre che la paternità di questo tracciato venga attribuita al Ministero: nell'esperienza di tutti gli ultimi anni il Ministero si è limitato a valutare i tracciati non a proporli modificando i progetti delle città". (ANSA).