Il “cibo del conforto” per l'edizione 2022 di RistorExpo

Dal 3 al 6 aprile, Lariofiere (Erba) diventa il palcoscenico del presente e futuro della gastronomia lombarda, con 2022 di RistorExpo: occhi puntati sulle prospettive di ripartenza del settore dopo due anni di chiusure e limitazioni che hanno visto anche un mutamento sociale delle abitudini gastronomiche.

Da qui “l'enogastronomia del conforto” come tema centrale della fiera: “Letta dal punto di vista degli operatori, l’enogastronomia del conforto è una prospettiva” dicono gli organizzatori. “Infatti significa mettere al primo posto conoscenze e competenze, far prevalere la tecnica sulla tecnologia, recuperare il valore dell’autenticità e della cucina cucinata. Significa tornare a domandarsi per chi si cucina e cosa. Insomma, attraverso la cucina, si vuole comunicare ed esaltare anche il concetto di ospitalità”.

Indagare il rapporto dell’uomo con il cibo, valorizzandone la capacità di generare sicurezza e appagamento è, quindi, tra gli obiettivi del primo RistorExpo post-Covid che, giunto alla 24a edizione, accoglie 200 espositori, con circa 20 mila visitatori attesi. Ci saranno due focus su pizza e birra e ampio spazio al vino, con 150 cantine rappresentate e oltre 500 etichette.

Nomi noti tra le masterclass in programma: da Davide Caranchini (che con il “Materia” gioca in casa dalla vicina Cernobbio, in apertura di cartellone il 3 aprile alle 16) a Carlo Cracco in abbinata con Luca Sacchi, (lunedì 4 ore 12.30) fino a Cristiano Tomei de L'Imbuto di Lucca che sarà protagonista a Erba il 5 aprile alle 12: si chiuderà il 6 con due lariani, Mauro Elli del Cantuccio di Albavilla (ore 10) e Andrea Casali del Kitchen di Como (ore 15.30). A riempire i tre padiglioni dell'esposizione sarà una presenza eterogenea di espositori di cibo, attrezzature, forniture e tutto quanto ruota intorno al mondo di una gastronomia in ripresa.