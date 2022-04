Due 'case museo' della Lombardia aperte nel weekend

(ANSA) - MILANO, 01 APR - Sono due le case museo della Lombardia - la Fondazione Vittorio Mazzucconi di Milano e la Villa Bernasconi di Cernobbio (Como) - che prenderanno parte alla prima edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, promosse in tutta Italia nel prossimo fine settimana dall'Associazione Nazionale Case della Memoria, che mette in rete 90 case museo di 13 regioni.

Lungo il Naviglio Grande, a Milano, c'è l'antica chiesa di San Cristoforo e, quasi di fronte ad essa, un affascinante giardino lungo un corso d'acqua da cui si accede alla Fondazione Mazzucconi. L'architetto, pittore e filosofo di cui è stata lo studio per oltre trent'anni, ha trasformato in un'opera poetica una vecchia discarica, così come aveva trasformato un rudere abbandonato nel suo studio precedente, la "Fornace degli Angioli". Sarà visitabile con ingresso gratuito dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 sia sabato sia domenica.

Villa Bernasconi invece è una dimora in stile liberty edificata a Cernobbio, sul Lago di Como, nel 1906. Era la casa di Davide Bernasconi, che qui fondò le Tessiture Seriche Bernasconi. Oggi è un museo che racconta la propria storia, quella della famiglia e delle Tessiture, attraverso installazioni, contenuti digitali, oggetti e testimonianze. Al museo sono attualmente in corso le mostre "Le cronache del filo bianco" e "Sentieri di Pace" entrambe a cura di Aldo Premoli.

