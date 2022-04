Covid, Moratti: 'Ancora prudenza e avanti con le vaccinazioni'

(ANSA) - PAVIA, 01 APR - "E' vero che è cessato lo stato di emergenza, ma sul fronte Covid il mio consiglio è di comportarsi con prudenza e, per chi non l'ha ancora fatto, di immunizzarsi contro il virus o completare il ciclo di vaccinazioni sino alla terza dose". Lo ha dichiarato oggi pomeriggio a Broni (Pavia) Letizia Moratti, durante l'inaugurazione della Casa di Comunità (la prima in provincia di Pavia) aperta nell'ex ospedale "Arnaboldi".

"La fine dello stato di emergenza - ha sottolineato la vicepresidente regionale - è stata decisa quando era in corso un drastico calo dei contagi. Negli ultimi giorni gli indici sono tornati ad alzarsi, anche se la situazione resta sotto controllo. In Lombardia registriamo poco più di mille ricoveri, con un tasso di occupazione del 2 per cento nelle terapie intensive e del 9 per cento negli altri reparti: restiamo quindi ben al di sotto delle soglie di allarme. Però è importante continuare a seguire comportamenti virtuosi e, soprattutto, a vaccinarsi: l'89 per cento dei nuovi contagi riguarda persone non vaccinate o che non hanno ancora completato il ciclo. La nostra regione resta quella con il più alto numero di vaccinati: il 91 per cento ha effettuato almeno la prima dose. Dobbiamo insistere". (ANSA).