Coldiretti: si cambia a Varese-Como-Lecco, Mazzucotelli direttore

(ANSA) - MILANO, 01 APR - Cambio ai vertici della Coldiretti nelle province del settentrione lombardo: con l'inizio del mese di aprile, Rodolfo Mazzucotelli assume la direzione delle federazioni di Varese e Como-Lecco, in sostituzione di Giovanni Luigi Cremonesi, chiamato a dirigere Coldiretti Sondrio. 56 anni, è originario del lecchese e, negli ultimi sette, ha guidato la federazione di Pavia (dove gli subentra, sempre da oggi, Antonio Tessari).

"L'agricoltura del settentrione lombardo esce da due anni di emergenza pandemica - rimarca Mazzucotelli - e si trova ora ad affrontare gli effetti delle attuali tensioni internazionali, con rincari di materie prime e costi di produzione che mettono in difficoltà l'intera economia nazionale. Un periodo di ripetute complessità, quindi, nel corso del quale i nostri imprenditori agricoli hanno dimostrato e dimostrano tuttora la strategicità del loro lavoro, mettendoci responsabilità e cuore.

Hanno assicurato il cibo nel corso dei ripetuti lockdown e, oggi, cercano quanto più possibile di non trasferire sui consumatori gli effetti della crisi". L'appuntamento olimpico di Milano-Cortina 2026 è fra le opportunità che Mazzucotelli indica come trampolino di lancio dell'agroalimentare del Nord Lombardia nel mondo: non mancano però i problemi da affrontare, come quello del contrasto ai danni da fauna selvatica che affliggono in maniera accentuata proprio il territorio delle province di Varese, Como e Lecco.

"Su questo e tutti gli altri temi in agenda - conclude Mazzucotelli - mi riprometto, fin da subito, di ascoltare le istanze dei soci e del territorio, lavorando perchè il confronto sia costruttivo sul piano istituzionale e possa portare a soluzioni efficaci". (ANSA).