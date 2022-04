Baby gang, 10 minori indagati per rapine e pestaggi a Monza

(ANSA) - MONZA, 01 APR - Sono chiuse le indagini a carico di tre giovanissimi accusati a vario titolo di rapina, percosse e lesioni gravi, per varie risse e aggressioni avvenute nel centro di Monza, la scorsa estate. Altri dieci ragazzini, tutti minorenni, sono invece stati iscritti nel registro degli indagati a seguito degli sviluppi investigativi emersi grazie al lavoro dei carabinieri della compagnia di Monza, coordinati dalla Procura Brianzola e da quella per i Minorenni di Milano.

Stando all'inchiesta, le aggressioni, le rapine e i pestaggi, messi a segno secondo le modalità del branco, nei mesi di agosto e settembre 2021, nel centro storico di Monza, hanno visto protagonisti i giovanissimi divisi in piccoli gruppi e spesso armati di tirapugni e bottiglie di vetro.

A scatenare la furia delle baby gang bastava il rifiuto di offrire un drink, una sigaretta, o un semplice sguardo di troppo. Grazie alle testimonianze delle vittime, ai sopralluoghi e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri sono risaliti ad alcuni dei responsabili.

Le indagini hanno dimostrato come le persone che tentavano di difendere la vittima, divenivano a loro volta bersaglio delle violenze. (ANSA).