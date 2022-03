Ucraina: Pavia, oltre 500 studenti a evento per la pace

(ANSA) - PAVIA, 31 MAR - Una bandiera gialla e azzurra dell'Ucraina lunga trenta metri, realizzata dalle allieve dell' istituto "Ipsia Cremona", indirizzo "Moda", è stata la protagonista questa mattina in piazza del Carmine, nel cuore di Pavia, di una manifestazione per la pace. Oltre cinquecento studenti delle scuole superiori di Pavia si sono ritrovati per esprimere vicinanza e solidarietà al popolo ucraino e soprattutto al mondo della scuola, ragazzi e insegnanti, di un Paese che deve fare i conti con la guerra.

La manifestazione, alla presenza del parroco della chiesa greco-cattolica della comunità ucraina di Pavia, padre Oleksandr Tovt, è stata promossa dalla docente Paola Chiesa, dell' "Ipsia Cremona", e ha visto la presenza anche degli alunni dei licei Foscolo e Taramelli, istituti guidati dalla dirigente Silvana Fossati. Presente anche il sindaco Mario Fabrizio Fracassi e tutta la giunta. "Abbiamo aderito a questa iniziativa per attestare la vicinanza di Pavia al popolo ucraino - ha commentato il sindaco - Una vicinanza che la nostra città sta dimostrando tutti i giorni". (ANSA).