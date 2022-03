Scala: torna in scena l'ex Bolshoi Jacopo Tissi

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Il primo ballerino del Bolshoi Jacopo Tissi, che ha lasciato il teatro moscovita dopo l'attacco russo all'Ucraina, torna alla Scala di Milano. Questa estate ballerà come ospite in Giselle, in programma dal 9 al 16 luglio e dalla prossima stagione farà parte del corpo di ballo come primo ballerino ospite. Dalla Scala hanno fatto sapere che "il contratto concordato con il direttore del Ballo Manuel Legris e il Sovrintendente Dominique Meyer permetterà di programmare la sua presenza su diverse produzioni nel corso della prossima Stagione". Per Tissi quello al Piermarini è un ritorno. All'accademia si è infatti diplomato e nel corpo di ballo ha lavorato per alcuni anni, mantenendo però anche un'attività da guest a livello internazionale. Dal suo trasferimento al Boshoi, Tissi è tornato a ballare a Milano nel 2018 durante la tournée del corpo di ballo moscovita e lo scorso 28 gennaio, in coppia con Svetlana Zakharova in La bayadére di Rudolf Nureyev con il Corpo di Ballo scaligero.(ANSA).