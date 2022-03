Gdf sequestra un quintale di sigarette e tabacco di contrabbando

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Cercava di vendere sigarette di contrabbando che teneva in un carrello della spesa in un mercato cittadino. Per questo i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano del Primo Nucleo Operativo Metropolitano hanno controllato un extracomunitario e gli hanno sequestrato poco più di due chili di merce. Dal controllo si è scoperto che aveva diversi alias e precedenti simili, motivo per cui le fiamme gialle hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione. E lì hanno trovato 5 scatoloni di cartone con all'interno mezzo quintale di sigarette. L'uomo è stato arrestato e condannato con obbligo di firma. Qualche giorno dopo è stato nuovamente trovato a vendere sigarette di contrabbando, che gli sono state di nuovo sequestrate.

I finanzieri del 3° Nucleo Operativo Metropolitano hanno trovato 36 kg di melassa di tabacco per narghilè invece in un controllo fiscale in una ditta individuale di un cittadino extracomunitario e in un magazzino non dichiarato. Anche in questo caso il tabacco, che era stato importato in modo non ufficiale evitando le imposte, è stato sequestrato e l'uomo denunciato. (ANSA).