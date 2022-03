Covid: anche a Milano bus e tram tornano al 100% di capienza

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Anche a Milano con la fine dello stato di emergenza i mezzi pubblici torneranno a viaggiare con il 100% di capienza. I potenziamenti messi in campo da Atm, l'azienda che gestisce il trasporto cittadino, saranno progressivamente tolti ma rimarranno quelli legati alle scuole.

"Andremo a togliere progressivamente quei potenziamenti generici che avevamo messo sulla linea ma che non erano a servizio diretto delle scuole - ha spiegato il direttore generale di Atm, Arrigo Giana -. Avevamo dichiarato un potenziamento con 200 mezzi, i 120 dedicati alle scuole resteranno tutti e toglieremo gradualmente quei mezzi privati che usavamo sulle linee tpl". Atm quindi manterrà tutte le 120 navette per i 32 istituti e tutte le corse di rinforzo per la scuola, fino al termine dell'anno scolastico, un servizio utilizzato in media al giorno da 8000 studenti. In metropolitana verrà mantenuta la stessa frequenza odierna. Saranno rimossi dai mezzi la segnaletica Covid per mantenere la distanza e i bollini a terra, l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 ci sarà fino al 30 aprile. Stop all'uso del Green pass.

Nonostante il 100% di capienza rimarrà il blocco dei tornelli in metropolitana: "resta perché è uno strumento di controllo degli afflussi, di verifica dei flussi e di gestione della sicurezza che abbiamo consolidato", ha spiegato Giana. (ANSA).