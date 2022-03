Arrestato eco-terrorista col reddito di cittadinanza

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Anarchico, sovversivo, con il reddito di cittadinanza: è il ritratto, così come tracciato dagli investigatori, di F.B., il quarantasettenne torinese arrestato oggi dopo un'indagine della Digos di Milano con l'accusa di essere legato alle Its, rete di cellule terroristiche che si sono rese autrici di una catena di attentati in America Latina, negli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei. L'uomo, secondo quanto è stato accertato, aveva aperto uno spazio web (ora sotto sequestro) sulla piattaforma Altervista e, tramite una "virtual machine', permetteva a quattro soggetti (in Brasile, Cile, Argentina e Messico) di operare come master, divulgando documenti e rivendicazioni.

Il sospetto però è che intendesse passare a propria volta in azione: gli è stato trovato un foglietto con una lista di oggetti, verosimilmente da acquistare, che in teoria potevano essere utilizzati per assemblare un ordigno. Gli investigatori lo hanno descritto come un "misantropo". Aveva rinnegato le sue passate esperienze con gli ambienti dei centri sociali torinesi.

E cercava di non farsi notare troppo: "Vestiva in maniera anonima, non frequentava amici, telefonava solo alla madre.

Prendeva la metropolitana solo se era vuota". (ANSA).