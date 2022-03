A 5 anni scappa da casa in cerca di papà, trovata sul bus

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Una bambina di 5 anni è scappata da casa a Milano, ma è stata presto ritrovata sola su un autobus, in via Pulci, in zona Bicocca, con pigiamino e ombrellino. A notarla l'autista della linea 31 che ha chiamato la Polizia.

Agli agenti la bambina ha raccontato di essere andata "a cercare papà", un operaio che fa i turni di notte e che stamani era uscito per accompagnare la sorella di 10 anni a scuola. La piccola, a casa, è riuscita a uscire senza che la madre se ne accorgesse. (ANSA).