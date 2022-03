Sanità: Lombardia avvia percorso condiviso su endometriosi

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Regione Lombardia punta i riflettori sull'endometriosi, malattia cronica, silenziosa, invalidante e con una forte ricaduta sociale che colpisce tre milioni di donne italiane (160 mila in Regione). Nell'ambito del mese dedicato alla consapevolezza su questa malattia, si è infatti svolto oggi a Palazzo Pirelli un seminario intitolato 'Endometriosi: un percorso condiviso'.

"Occorre avviare un percorso condiviso per una maggiore consapevolezza e informazione su questa malattia, spesso diagnosticata troppo tardi, che comporta conseguenze importanti in termini di qualità della vita personale, familiare e lavorativa delle donne che ne sono affette. L'inizio del nostro cammino parte proprio da qui, dagli interventi già sviluppati dalle strutture lombarde per condurci verso le prospettive di ricerca e di cura dell'endometriosi" ha commentato la presidente del Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia, Letizia Caccavale.

"Secondo i dati del Ministero della Salute, l'endometriosi in Italia colpisce il 10-15% delle donne in età fertile e interessa circa il 30-50% delle donne infertili o con difficolta a concepire. Sono numeri troppo importanti - ha dichiarato il vice presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti nel suo intervento - di fronte ai quali le istituzioni devono intervenire per cercare strumenti efficaci di prevenzione, diagnosi tempestiva e cura e per riconoscere la rilevanza sociale di questa patologia: bene, in questo senso, il progetto di legge depositato ieri in Consiglio regionale dalla consigliera Antonella Forattini con importanti proposte a supporto delle donne e delle strutture sanitarie". (ANSA).