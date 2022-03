Da Basf 3 miliardi investimenti entro 2030 per sostenibilità

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Circa un miliardo di euro per il periodo 2021-2025 e una previsione di 2-3 miliardi di euro per il quinquennio 2026-2030. Sono le cifre a cui ammontano gli investimenti della multinazionale Basf, per lo sviluppo di tecnologie a basse emissioni, con l'obiettivo di abbattere la Co2 dei propri processi industriali. L'obiettivo è di ridurre del 25% , entro il 2030, le emissioni di gas serra puntando all'obiettivo Net Zero a livello globale entro il 2050.

Per farlo la multinazionale sta investendo in nuove tecnologie, come gli steam cracker riscaldati elettricamente, sempre entro il 2030, nel sito di Ludwigshafen, sede centrale del gruppo. Inoltre Basf sta sviluppando nuovi processi, come la pirolisi del metano. Dal punto di vista dell'energia per i propri impianti, Basf punta a utilizzare sempre più fonti di energia rinnovabile, che già oggi soddisfano circa il 16% del fabbisogno globale del gruppo, ma che entro il 2030 copriranno il 100%, tramite l'acquisto di energia verde da terzi, ma anche con investimenti in strutture proprie di produzione di energia rinnovabile. Ne sono un esempio il grande impianto eolico offshore Hollandse Kust Zuid (Hkz) di Vattenfall, cui Basf partecipa e che quando sarà pienamente operativo, nel 2023, sarà il più grande al mondo.

La multinazionale sta anche costruendo in joint venture con un altro operatore un parco solare per alimentare il sito di Schwarzheide, dove produce i materiali per batterie per l'elettromobilità. "Basf è pronta per raggiungere una crescita sostenibile attraverso prodotti a ridotta impronta di carbonio", ha detto Martin Brudermüller, presidente del Cda di Basf Se. Per raggiungere un nuovo livello di trasparenza, ha, quindi, sviluppato una soluzione digitale interna per calcolare la carbon footprint (PCF) di circa 45.000 dei prodotti venduti.

(ANSA).