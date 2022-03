Ucraina: presidio sindacato giornalisti a Giardini Politkovskaja

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Un'iniziativa del sindacato dei giornalisti lombardi legata all'informazione in tempo di guerra alla luce di quello che sta accadendo in Ucraina. Domani, a partire dalle 11, si terrà un presidio ai Giardini Politkovskaja, nella zona di Corso Como-Stazione Garibaldi a Milano. Sono invitati anche il mondo delle associazioni e le istituzioni di categoria a partire da Fnsi, Ordine e tutti gli enti.

"Non solo guerra, non solo informazione a rischio e colleghi a rischio. Non solo propaganda e fake news, ma anche interventi dispotici contro la libertà di informazione e di pensiero in Russia, Bielorussia e in Paesi come Moldavia, Georgia e Armenia - sottolinea il presidente dell'Associazione lombarda dei giornalisti (Alg) Paolo Perucchini -. Sono temi centrali per il giornalismo e per il diritto dei cittadini ad avere un'informazione se non del tutto obbiettiva almeno aderente ai fatti". (ANSA).