Turismo, riparte la stagione di villa Carlotta

(ANSA) - COMO, 29 MAR - Giovedì 31 marzo riparte la stagione turistica di Villa Carlotta a Tremezzina (Como), dimora storica, museo e giardino botanico. Ad attendere i visitatori dalle 10 alle 19 ci saranno le fioriture primaverili e il museo e una serie di manifestazioni per tutta la stagione estiva. In occasione dei duecento anni dalla morte di Antonio Canova (Villa Carlotta ospita il Panimede di Canova e una copia di Amore e Psiche realizzata dall'allievo Adamo Tadolini), la villa-museo partecipa alle celebrazioni Canoviane palinsesto di attività da aprile fino a novembre. Sono inoltre in programma mostre dedicate alla moda e al tessile, alla fotografa Paola Mattioli, un progetto con Velasco Vitali e, in giugno, il festival 'Fiesta! Arte, Silenzi, Emozioni e Natura' con musica, scrittura creativa, teatro e performance artistiche. (ANSA).