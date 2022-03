Riciclaggio milionario, 12 arresti

(ANSA) - MONZA, 29 MAR - La Guardia di Finanza di Monza ha arrestato dodici persone, tra Lombardia e Piemonte, con l'accusa di aver creato un'associazione criminale con sede in Brianza, dedita ad una maxi frode fiscale, con riciclaggio di denaro transnazionale, con cui sono state emesse fatture false per oltre 172 milioni di euro, utilizzate da 71 aziende di commercio di metalli ferrosi.

Le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip di Monza sono seguite a 123 perquisizioni effettuate dalle fiamme gialle, di cui 16 all'estero (Bulgaria, Repubblica Ceca, Polonia, Slovenia, Spagna e Ungheria) in collaborazione con Eurojust all'Aia, utili a cristallizzare il sistema di frode fiscale, partito nel 2013. Sequestrati beni e conti per 57 milioni di euro. (ANSA).