Lavoro: il Pnrr secondo la Cisl Lombardia al 13/o congresso

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Partecipazione, negoziazione, rappresentanza e responsabilità sono le parole chiave del Pnrr secondo la Cisl della Lombardia che apre i lavori del suo 13/o congresso il prossimo 31 marzo all'hotel Crown Plaza di San Donato Milanese (Milano). Ai lavori sono attesi 362 delegati, eletti nei congressi provinciali e in quelli di categoria, in rappresentanza di oltre 732mila iscritti. A monte del congresso regionale, a cui parteciperà il segretario generale Luigi Sbarra, si sono svolti 104 congressi delle federazioni di categoria territoriali, 18 delle federazioni regionali e 8 delle unioni sindacali territoriali, con un coinvolgimento complessivo di oltre 8mila delegati.

Il segretario generale regionale Ugo Duci presenterà le proposte della Cisl Lombardia sul Pnrr per il futuro della regione. Il congresso si chiuderà il giorno successivo, con la convocazione del consiglio generale e quindi l'elezione del segretario generale regionale e della segreteria. (ANSA).