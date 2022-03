Dal 27 al 29 maggio Cremona capitale del formaggio

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Si terrà nel centro storico di Cremona, dal 27 al 29 maggio, il 'Formaggi e Sorrisi Cheese & Friends Festival', dedicato ai migliori prodotti caseari italiani. La kermesse è stata presentata in mattinata a Palazzo Pirelli dal presidente della Regione, Attilio Fontana, e dall'assessore all'Agricoltura, Fabio Rolfi.

"Cremona è ancora una volta al centro del gusto, dopo la Festa del Torrone, questa è la volta dei formaggi, una delle eccellenze della nostra regione e del Paese intero. Abbiamo svariate qualità di questo prelibato alimento, con Grana Padano e provolone in testa. Auguro quindi un grande successo a questo festival che ci consente di veicolare le nostre tradizioni e valorizzare le nostre eccellenze gastronomiche" ha commentato il governatore Fontana.

"Il territorio cremonese è epicentro della nostra produzione casearia - spiega Fabio Rolfi -. Una provincia da cui provengono il 50% del Provolone Valpadano e oltre un sesto del totale nazionale delle forme di Grana Padano. La Regione Lombardia crede dunque nella città come vetrina speciale dei nostri formaggi di eccellenza. Il coinvolgimento di tutto il territorio, oltre al sostegno degli enti istituzionali, è il punto di forza di questa manifestazione. Serve un nuovo modo di comunicare il valore dei prodotti agroalimentari, raccontando la storia, la qualità e la sicurezza alimentare che sanno garantire in una chiave innovativa e attenta alle giovani generazioni, con un abbinamento alle altre eccellenze di Cremona, sia gastronomiche che culturali".

Nella kermesse il formaggio sarà protagonista in tutte le sue forme e sfaccettature, tanto che i visitatori avranno l'opportunità di scoprire i migliori prodotti caseari italiani che saranno affiancati da eccellenze gastronomiche ad essi abbinabili - come composte, marmellate, mostarde, chutny e sott'olii - accompagnata da un ricco palinsesto di appuntamenti, showcooking, degustazioni e costruzioni di formaggio. (ANSA).