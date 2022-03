A Monza corteo protesta dei sindacati di Polizia penitenziaria

(ANSA) - MONZA, 29 MAR - Si è svolta stamani una protesta dei sindacati di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Monza, i quali hanno organizzato una manifestazione, partita dall'ex caserma Pastrengo, e in corteo arrivata sino al Tribunale di Monza, per manifestare il "senso di abbandono da parte dell'amministrazione Penitenziaria per le insostenibili condizioni lavorative all'interno del carcere cittadino", come scritto dal sindacato Uilpa sul volantino dell'evento. "I sindacati chiedono, con insistenza, interventi finalizzati a risolvere varie problematiche, ma di fatto gli incontri continuano a rimanere una utopia", si legge nel manifesto, "basta sputi, insulti e minacce al personale civile e militare, che sono diventati ormai la quotidianità", perché "non possiamo iniziare il turno di servizio con la sola speranza di finirlo incolumi". (ANSA).