A Milano casa accoglienza intitolata a Fabrizio Frizzi

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Sei appartamenti per ospitare le famiglie di bimbi malati in cura negli ospedali della città.

Nascerà a Milano nel quartiere dell'Ortica, con la posa della prima pietra avvenuta questa mattina, la Casa di accoglienza intitolata al conduttore televisivo Fabrizio Frizzi promossa da Unitalsi.

"Assistere un figlio malato non è facile per qualsiasi famiglia. Doverlo fare a chilometri di distanza dalla propria abitazione può essere davvero insostenibile, anche sul fronte economico - ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala -.

Per dare sollievo e speranza alle mamme e ai papà che vivono la sofferenza e la preoccupazione di un bambino gravemente malato e ricoverato in uno degli ospedali della nostra città nasce la Casa di accoglienza Fabrizio Frizzi".

Con il 'Progetto dei piccoli' di Unitalsi "sei famiglie potranno soggiornare gratuitamente a Milano, così mamme e papà potranno stare accanto ai loro piccoli nel corso della degenza - ha concluso -. Sarà l'ex oratorio dell'Ortica a ospitare la casa". A benedire la posa della prima pietra è stato l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. (ANSA).