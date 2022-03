Ucraina: il 31 marzo manifestazione degli studenti di Pavia

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Gli studenti di Pavia scendono in piazza per esprimere solidarietà e vicinanza al popolo ucraino, martoriato da oltre un mese di guerra con la Russia. Giovedì 31 marzo alle 10 in piazza del Carmine, nel centro storico di Pavia, si terrà la manifestazione organizzata dall'istituto professionale "Luigi Cremona", alla quale sono invitate a partecipare tutte le scuole medie e superiori della città.

L'iniziativa è stata presentata oggi in Comune a Pavia, alla presenza del sindaco Mario Fabrizio Fracassi, della dirigente scolastica Silvana Fossati e della professoressa Paola Chiesa che ha promosso l'evento.

"Sono particolarmente contento di questa manifestazione che coinvolge i giovani - ha detto Fracassi -. Sembra che il Novecento non ci abbia insegnato nulla, siamo ripiombati in situazioni che vorremmo non rivedere più. E' importante che i ragazzi vogliano far sentire la loro voce su una questione di tale importanza". "Come scuola abbiamo aderito volentieri all' idea portata avanti dalla professoressa Chiesa - ha sottolineato Silvana Fossati -: i ragazzi si sono organizzati ed è giusto che manifestino il loro dissenso. Ho dato anche autorizzazione affinché alcuni di loro possano riprendere la manifestazione dall'alto con il drone per poi realizzare video e filmati; so che alcuni hanno preparato anche interventi significativi per manifestare la loro vicinanza anche agli studenti di origine ucraina presenti al 'Cremona'".

"Le ragazze della classe 1° Moda stanno realizzando in questi giorni una lunga bandiera con i colori dell'Ucraina che sarà pronta per il corteo - ha precisato la professoressa Paola Chiesa -. Sono tutte molto solidali e lo sanno manifestare anche con il loro lavoro". E' prevista la partecipazione in piazza del Carmine anche di Padre Oleksandr Tovt, parroco della chiesa greco-cattolica della comunità ucraina di Pavia. (ANSA).