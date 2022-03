Sicurezza: Polizia, a Milano Taser attivato quattro volte

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Dal giorno della sua introduzione alle forze dell'ordine (dopo la fase di sperimentazione) il 14 marzo scorso, il Taser è stato utilizzato quattro volte, a Milano, dalla Polizia di Stato, che però non ha mai dovuto usarlo fino in fondo. Il particolare è stato riferito oggi, in questura, a margine della notizia di un arresto.

Gli agenti sono infatti intervenuti ieri, in via Quarti, dopo la segnalazione di una lite stradale e all'arrivo hanno trovato un uomo palesemente ubriaco ed esagitato, un 38enne peruviano, minaccioso anche se disarmato. Secondo quanto riferito la centrale ha fatto intervenire una pattuglia dotata di Taser (solo alcune sono infatti dotate di questo tipo di arma) e alla vista dell'attivazione del dispositivo l'uomo si è calmato, ed è poi stato denunciato in stato di libertà per ubriachezza molesta.

Dall'Ufficio prevenzione generale, da cui dipendono le 'volanti' hanno detto che "ad oggi il Taser è stato impiegato quattro volte: in due casi è bastato esibirlo, in altri due è stato anche puntato e attivato, ma ancora in nessun caso è stato usato fino in fondo". (ANSA).