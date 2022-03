Idratazione e ciclo mestruale, come l'acqua aiuta le donne

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - La corretta idratazione rappresenta un valido alleato per la salute ma per le donne assume un ruolo ancora più centrale in alcuni periodi e passaggi della vita durante i quali il rischio di disidratazione è maggiore, come la gravidanza, l' allattamento e il ciclo mestruale. In quei giorni specifici entrano in campo molteplici fattori che possono causare questo effetto, è quindi consigliato aumentare l'apporto di acqua per evitare di incorrere in potenziali problematiche.

Quando una donna ha il ciclo, il grado di concentrazione di estrogeni e progesterone è più basso del normale e il corpo è più propenso a trattenere liquidi, provocando gonfiore e ritenzione idrica su glutei, cosce e fianchi. Tale meccanismo porta anche a un incremento del peso corporeo. Una corretta idratazione è, quindi, fondamentale perché facilita il drenaggio, smaltendo il gonfiore.

"Per ridurre la ritenzione idrica e per non incorrere nello stato di disidratazione è consigliato, nella vita di tutti i giorni, ma soprattutto durante il ciclo, aumentare la quantità di acqua mediamente mineralizzata opportunamente scelta che si assume per favorire il drenaggio dei liquidi corporei. Durante il periodo mestruale è consigliabile, pertanto, bere acque ad alto contenuto di bicarbonati e calcio che permettono una equilibrata eliminazione dei liquidi senza scompensare il bilancio corporeo dei minerali", spiega il professor Umberto Solimene dell'Università degli Studi di Milano ed esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino.

L'azione dell'acqua, inoltre, contribuisce ad alleviare gli eventuali dolori che caratterizzano questa fase, quali, ad esempio, mal di testa, affaticamento, nausea, dolore al seno, crampi addominali; ma anche mal di schiena, stitichezza e sonnolenza. (ANSA).