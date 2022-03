Ucraina: da Comune Milano pacchetto di misure per bambini

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Mense, trasporto scolastico, centri estivi, attività specifiche di supporto per l'apprendimento della lingua italiana e servizi dedicati alle bambine e ai bambini con disabilità.

È un pacchetto di misure straordinarie per accogliere nei servizi scolastici ed educativi bambini e bambine, ragazze e ragazzi in fuga da zone di guerra, quello approvato nei giorni scorsi dalla Giunta del Comune di Milano che con il provvedimento ha voluto assicurare loro la partecipazione a percorsi educativi e di supporto volti a sostenere il processo di integrazione e inclusione.

Bambini e ragazzi potranno, quindi - spiega Palazzo Marino - accedere gratuitamente ai servizi di refezione scolastica, avranno la possibilità di frequentare i centri estivi e le occasioni educative dell'estate 2022 compresi i soggiorni nelle case vacanze del Comune e, a breve, attività di apprendimento della lingua italiana e ludico-ricreative per avviare percorsi di integrazione.

"La particolare composizione dei nuclei familiari in arrivo, costituiti per lo più da donne e bambine e bambini, ragazzi e ragazze, richiede un'accoglienza che certamente risponda alle necessità più urgenti della vita quotidiana quali l'alloggio, la salute e il cibo, e che qualifichi come prioritaria anche l'inclusione nei servizi scolastici ed educativi: ci rifacciamo al diritto alla crescita e sviluppo della personalità, all'educazione e all'istruzione previsti e tutelati dalla "Convenzione sui diritti del fanciullo", sottolinea la vicesindaco e assessora all'Istruzione Anna Scavuzzo. (ANSA).